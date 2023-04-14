Події

20:01 14.04.2023

Українські військовослужбовці закінчили навчання на САУ Caesar у Данії

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Українські військовослужбовці завершили програму навчання з роботи із самохідними артилерійськими установками французького виробництва Caesar та їх обслуговування, повідомляє Міністерство оборони Данії.

"Наразі українці навчені користуватися та обслуговувати систему і готові до отримання систем", - йдеться в повідомленні.

Виконувач обов'язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен мав змогу відвідати останню групу українців, які проходять навчання в казармах Оксбьол.

"Данія активно підтримувала Україну протягом усієї війни, і наші пожертви, за словами самих українців, мали велике значення. Досі Данія військово підтримувала Україну приблизно на 6,2 мільярда данських крон. Із нещодавно створеним Українським фондом ми прагнемо підтримувати високий рівень підтримки України. Це повинно мати реальне і помітне значення для українців", - наголосив він.

Очікується, що САУ будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.

Загалом уряд Данії планує передати українській армії 19 установок.

 

 

Теги: #навчання #військовослужбовці #данія

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