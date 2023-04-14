Зеленський обговорив із Сунаком прискорення постачань британської зброї в Україну

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком прискорення постачання британської зброї.

"Говорив сьогодні з Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Великої Британії. Насамперед вдячний йому та всім лідерам світу, які засудили звірське вбивство нашого солдата, вбивство, яким окупанти хизувалися. Окупанти відчують, що означає, коли світ засуджує", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Ми обговорили з прем'єр-міністром Сунаком зброю для наших воїнів - те, про що домовлялися з Великою Британією, те, що допоможе нашим активним діям, цілком справедливим діям. Обговорили прискорення постачань... Чим далекобійнішими будуть українські дії, тим швидше закінчаться російські звірства", - зазначив Зеленський.

За його словами, "продовжуємо роботу і над авіаційною коаліцією для України, над підготовкою різних міжнародних заходів, які дадуть усім нам у Європі більше сили і захисту".