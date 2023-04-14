Дитина, яку дістали з-під завалів будинку в Слов'янську, померла в машині швидкої допомоги

З-під завалів житлового будинку в Слов'янську дістали дитину, вона померла дорогою до лікарні в машині швидкої допомоги, повідомляє радник керівника Офісу президента Дар'я Зарівна.

"На жаль, дитина померла в машині швидкої допомоги...", - написала Зарівна в телеграм-каналі в п'ятницю.

Крім цього, Національна поліція повідомляє про те, що кількість поранених унаслідок обстрілів зросла до 17 осіб.

"Станом на 18:30 у Слов'янську відомо про п'ятьох убитих і 17 поранених", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Окупанти завдали удару по різних районах міста п'ятьма ракетами С-300. У результаті руйнування зазнали 10 житлових будинків і цивільна інфраструктура.

"Унаслідок удару в одній із п'ятиповерхівок обвалилися два верхні поверхи. Наразі триває розбір завалів. За інформацією поліції, там можуть бути люди. У будинку навпроти виникла пожежа", - зазначається в повідомленні.

Також тривають пошуки ще трьох людей під завалами іншого будинку.

На місцях події ведуть роботу слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, екіпажі парамедиків, а також усі профільні служби.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого були влучання у три житлові будинки, раніше було відомо про п'ятьох загиблих і 15 поранених.