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18:52 14.04.2023

У Слов'янську внаслідок обстрілу РФ 5 людей загинули, ще 15 поранено, під завалами можуть перебувати 7 людей - ОВА

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У Слов'янську внаслідок обстрілу РФ 5 людей загинули, ще 15 поранено, під завалами можуть перебувати 7 людей - ОВА

Унаслідок обстрілу російськими окупантами Слов'янська Донецької області загинули п'ятеро людей, ще 15 поранено, триває розбір завалів, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"Станом на 18:00 відомо про п'ятьох загиблих та 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, зокрема одна дитина", - написав Кириленко в телеграм-каналі у п'ятницю.

Голова ОВА також повідомив, що ворог завдав удару близько 16 години, попередньо використовувалися ракети типу С-300.

Унаслідок удару також пошкоджено п'ять багатоповерхівок та п'ять приватних будинків, магазин, господарський центр, клуб і три автомобілі.

На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого були влучання у три житлові будинки, відомо про одного загиблого та шістьох поранених.

Теги: #жертви #словянськ #обстріл

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