У Вроцлаві розпочав роботу український паспортний сервіс

У Вроцлаві (Польща) у тестовому режимі розпочав роботу стаціонарний центр обслуговування ДП "Документ", повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Тут громадяни можуть отримати такі послуги: виготовлення закордонного паспорта й ID-картки; оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон; оформлення ID-картки; обмін посвідчення водія; страхування", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Центр працює з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00 за адресою: plac Grunwaldzki 22.