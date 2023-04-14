Події

18:28 14.04.2023

У Вроцлаві розпочав роботу український паспортний сервіс

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У Вроцлаві розпочав роботу український паспортний сервіс

У Вроцлаві (Польща) у тестовому режимі розпочав роботу стаціонарний центр обслуговування ДП "Документ", повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Тут громадяни можуть отримати такі послуги: виготовлення закордонного паспорта й ID-картки; оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон; оформлення ID-картки; обмін посвідчення водія; страхування", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Центр працює з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00 за адресою: plac Grunwaldzki 22.

Теги: #польща #вроцлав #паспортний

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