Голова Чернігівської ОВА: У разі підйому рівня води в деяких населених пунктах можлива евакуація

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус не відкидає можливості евакуації з деяких населених пунктів області у разі підйому рівня води.

"Ми очікуємо цього року паводок на рівень вище, ніж був у 2013 році. Найкритичніша ситуація на сьогодні щодо річки Дніпро. І якщо вода підніматиметься, а такі прогнози є, то під затоплення потраплять 22 населених пункти, де живе понад 4 тисячі осіб. (…) На сьогодні вже сім населених пунктів підтоплено (...)", - сказав Чаус на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у п'ятницю.

"У разі, якщо буде потрібна евакуація, то її здійснюватимемо", - зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що критичні служби вживають заходів, щоб "люди отримали все необхідне".