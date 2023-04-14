Першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють наприкінці осені

Першу чергу Національного військового меморіального кладовища на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва відкриють наприкінці осені, повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

"Мінветеранів відповідає за створення українського Національного військового меморіального кладовища. Відповідно до плану дій уряду ми створили державну установу, яка опікуватиметься всіма цими процесами. Уже затверджено земельну ділянку під будівництво кладовища. Відповідно до погодженого плану-графіка будівництва, початок поховань на першій черзі Національного військового меморіального кладовища буде наприкінці осені цього року", - наводить слова заступника міністра пресслужба відомства.

Зазначено, що після введення в експлуатацію першої черги будівництва Мінветеранів забезпечить продовження проєктування та будівництва цілісного комплексу Національного військового меморіального кладовища, що міститиме музей та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Пізніше департаменту містобудування та архітектури Київської міської адміністрації було доручено розробити детальний план території для розміщення Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора". У листопаді 2022 року природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ) запропонувала п'ять вільних ділянок землі для розміщення Національного військового меморіального кладовища замість урочища "Лиса Гора".

У березні 2023 року Мінветеранів і Мінкультури запропонували створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві.

Державний бюджет на 2023 рік передбачає 65 млн грн на будівництво та утримання Національного військового меморіального кладовища.