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15:17 14.04.2023

У Фінляндії розпочинають підготовку до будівництва 75-кілометрової ділянки огорожі на кордоні з Росією

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У Фінляндії розпочинають підготовку до будівництва 75-кілометрової ділянки огорожі на кордоні з Росією

У Фінляндії позитивно оцінюють хід будівництва огорожі на дослідній 3-кілометровій ділянці кордону з Росією і розпочинають підготовку до зведення першої основної 75-кілометрової ділянки, повідомила в п'ятницю прикордонна служба.

"Випробування тестової огорожі показало, що графік будівництва реалістичний і що процес ухвалення рішень ґрунтується на правильних даних", - повідомив начальник технічного відділу штабу прикордонної охорони бригадний генерал Ярі Толппанен (Jari Tolppanen) на пресконференції в п'ятницю.

Будівництво тестової огорожі в Іматрі розпочалося в березні. Вона є своєрідним експериментом, під час якого досліджують, чи витримає огорожа зимові морози, снігові навантаження або масу людей, які, можливо, прибудуть зі сходу. Огорожа заввишки три метри, зверху встановлено колючий дріт. Її забезпечено нічним режимом відеоспостереження, прожекторами і динаміками на найбільш важливих ділянках.

На основі накопиченого досвіду розпочнеться будівництво й основної частини огорожі.

Толппанен зазначив, що на наступному етапі буде побудовано загалом близько 75 кілометрів прикордонних огорож і контрольно-пропускні пункти.

Тендерний процес із будівництва першої основної ділянки кордону розпочнеться восени 2023 року, дерева на першій ділянці буде видалено взимку 2023-2024 років, а дорогу, огорожу та системи управління буде побудовано протягом 2024-2025 років.

"Отже, навесні 2024 року розпочнеться фактичне будівництво першої ділянки огорожі протяжністю 75 кілометрів", - сказав Толппанен.

За його словами, більша частина всієї прикордонної огорожі пролягатиме на південному сході Фінляндії, де ризик масштабної нелегальної імміграції розцінюють як найвищий, і він не відкидає, що ділянки огорожі буде зведено і в більш північних, менш пріоритетних пунктах перетину кордону.

"Фінляндія має бути готовою впоратися з можливою великомасштабною нелегальною імміграцією, і саме тому необхідна бар'єрна огорожа", - заявив Толппанен.

Водночас, як повідомив командувач прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії полковник Міка Рютконен (Mika Rytkonen), "прикордонна ситуація наразі спокійна, за тиждень прикордонні переходи перетинають приблизно 24 тис. осіб".

Загальна протяжність прикордонної огорожі становитиме 200 кілометрів, або приблизно 15% від усієї довжини фінляндсько-російського кордону (приблизно 1300 км). Її вартість становитиме близько EUR380 млн.

Весь проєкт планують завершити у 2026 році.

Теги: #рф #кордон #огорожа #фінляндія

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