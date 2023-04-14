Посол Канади про майбутній саміт НАТО: Важливість безпеки України для альянсу буде на першому місці в порядку денному

Важливість безпеки України для НАТО буде на першому місці в порядку денному майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, заявила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза.

"Саміт НАТО також є дуже важливим місцем для обговорення війни та обговорення стратегії НАТО. Важливість безпеки України для альянсу буде на першому місці у порядку денному", - сказала Ґаладза в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що він очікує від країн-членів НАТО у Вільнюсі "відповідних кроків щодо України і гарантій безпеки", посол зазначила, що "розуміння того, як буде вирішено питання безпеки, важливе".

"І для президента Зеленського це питання номер один", - наголосила Галадза.

Також вона висловила впевненість, що дискусії в НАТО стануть частиною набагато ширших обговорень щодо того, що "потрібно для реконструкції України, для залучення необхідних інвестицій із приватного сектора і для забезпечення того, щоб українці ніколи більше не переживали вторгнення Росії".

Крім того, посол Канади наголосила, що Україна буде в центрі порядку денного майбутнього саміту G7 у Хіросімі в травні.

"Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда був у Києві кілька тижнів тому і, як я розумію, він запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7. Я вважаю, що це важлива ознака пріоритету, який Японія надає Україні в цьому році впродовж свого головування", - сказала посол.