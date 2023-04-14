Канадські інвестори в Україні зуміли досягти прибутку за підсумками 2022 року - посол Канади

Канадські інвестори, які продовжили працювати в Україні під час війни, досягли прибутку за підсумками 2022 року, повідомила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза.

"З фінансової точки зору канадські інвестори, які продовжують працювати під час війни, досягають непоганих результатів, вони є прибутковими. І це важливий знак інвесторам у Канаді: Україна є тією країною, куди можна приїхати, інвестувати й досягати успіху", - сказала Ґаладза в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що канадські інвестори давно цікавляться сферами сільського господарства, фінансів, фінансових послуг та енергетики, перш за все відновлюваної енергетики. Наприклад, канадська компанія Fairfax володіє частками в Astarta та Ovostar Union. Ще одна значна інвестиція Fairfax є у фінансовий сектор - ARX, Colonnade Ukraine та інші страхові компанії. У сфері відновлюваної енергетики найвідомішою інвестицією є TUI Canada.

"Інтерес до цих секторів залишається, ми також бачимо зростання кількості запитань про можливості в оборонній царині, будівництві й нафтогазовій сфері. Зараз є великий інтерес з боку бізнесу з-за кордону, адже вони розуміють, що Україна ось-ось стане масштабним будівельним майданчиком. Бізнес прагне заробляти гроші і якщо вони бачать можливості, вони їх використовують. А чи підуть вони в Україну чи в інше місце – це вже справа України. Тобто, Україні слід запропонувати сприятливе і привабливе середовище", - зазначила Ґаладза.

Серед викликів, які Україні потрібно подолати, щоб залучити інвесторів і бізнес, вона відзначила безпеку та захищеність.

"Ситуація з безпекою головна, але ми всі над цим працюємо. Інший важливий фактор – це функціонування судової системи. Якщо канадські компанії збираються прийти в Україну, вони бажають знати, що їхні бізнес-інтереси захищені. І найкращим захистом є судова система, де будь-які проблеми можуть бути вирішені справедливо і чітко. Тож якби мені довелося обрати одну проблему, яку конче потрібно вирішити до того, як інвестори ринуть у країну, то це реформа судової системи. І я дуже рада сказати, що досягається справді важливий прогрес. І навіть під час війни ми бачимо цей поступ, рух уперед", - сказала посол.