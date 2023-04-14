У тунелі на вул. Теліги в Києві обмежено рух - патрульна поліція

У тунелі на вул. Олени Теліги в Києві біля станції метро "Дорогожичі" частково обмежено рух у зв'язку з роботами з очищення системи дощової каналізації, повідомила патрульна поліція Києва.

"Часткове обмеження руху в тунелі на вул. Олени Теліги біля станції метро "Дорогожичі". За інформацією КМДА, гідрослужби "Київавтодору" протягом дня очищатимуть систему дощової каналізації в тунелі та перевірятимуть роботу насосного обладнання", - повідомила патрульна поліція в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Закликаємо водіїв із розумінням поставитися до незручностей і планувати маршрути заздалегідь", - наголошується в повідомленні поліції.