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10:20 14.04.2023

Буданов про витік секретних документів Пентагону: РФ - єдиний бенефіціар від цього

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Буданов про витік секретних документів Пентагону: РФ - єдиний бенефіціар від цього

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, коментуючи витік секретних документів із Міністерства оборони США, заявив, що в такій інформаційній війні немає нічого нового, і вигоду від цього отримує лише РФ.

"Росія - єдиний бенефіціар від цього", - сказав Буданов в інтерв'ю ABC News у Києві.

Буданов підтвердив, що розмовляв зі своїми американськими колегами незабаром після того, як стало відомо про витік. Глава української розвідки впевнений, що "немає ризику" того, що це питання завдасть шкоди відносинам між Україною та Сполученими Штатами.

Також Буданов применшив імовірний вплив витоку даних на перебіг подій на полі бою.

"Якщо є проблема, її буде вирішено. Якщо проблеми немає, тим краще. На реальні результати наступальної операції це вплинути не зможе", - наголосив він.

Крім того, Буданов говорив про спроможність українських Збройних сил домогтися прогресу в майбутньому контрнаступі, незважаючи на те, що деякі офіційні особи США припустили, що будь-які передбачувані успіхи, імовірно, будуть скромнішими, ніж блискавична минулорічна операція.

"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують", - сказав він.

Однак Буданов визнав, що "успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний". Також він сказав, що йому невідомо про якісь вимоги, висунуті західними союзниками, і про те, що подальша підтримка залежатиме від успіху на полі бою.

Водночас він додав, що "без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну".

 

Теги: #буданов #гур_міноборони

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