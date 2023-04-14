За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотири людини, зокрема волонтера, який допомагав евакуювати мешканців

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу з РСЗВ "Град" с. Кучерівка... пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Поранення отримали 3 чоловіки - 50-ти, 51-го та 23-х років. Усіх госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Унаслідок обстрілу смт Дворічна... поранення отримав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Госпіталізовано у важкому стані. Зараз медики борються за його життя", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.