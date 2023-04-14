Події

08:18 14.04.2023

ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 4 танки та 7 артсистем

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ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 4 танки та 7 артсистем

Минулої доби четверга, 13 квітня, ЗС України знищили 500 російських окупантів, 4 танки, 16 бронемашин, 7 артсистем і 4 одиниці автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 181090 (+500) осіб ліквідовано, танків - 3650 (+4) од, бойових броньованих машин - 7069 (+16) од., артилерійських систем – 2784 (+7) од, РСЗВ – 535 (+0) од., засоби ППО – 283 (+0) од., літаків – 307 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0), крилаті ракети – 911 (+0), кораблі/катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3) од., спеціальна техніка – 321 (+1)", – сказано у зведенні у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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