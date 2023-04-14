Ворог обстріляв Есманську та Білопольську ОТГ на Сумщині

Протягом дня окупанти здійснили 3 обстріли прикордонних громад Сумської області – Есманської та Білопільської, повідомили в ОВА.

"Зафіксовано 22 прильоти з мінометів, артилерії та АГС", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у четвер.

Зокрема, територією Есманської громади ворог бив зі ствольної артилерії – 6 прильотів.

По Білопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл – 6 прильотів та обстріл з АГС – 10 прильотів.

"На щастя, без наслідків", – наголосили в ОВА.