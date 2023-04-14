У Києві очікується повінь, є ризик підтоплення окремих територій

Столичні пляжі, зони відпочинку, садово-дачні ділянки у заплаві річок Десна та Дніпро, а також прируслові ділянки масиву Конча-Заспа перебувають у зоні ризику підтоплення, повідомили у ДСНС у м. Київ.

"У Києві через ймовірне збільшення рівня водопілля є ризик підтоплення окремих територій. Йдеться про села та садово-дачні ділянки в заплаві річок Десна та Дніпро (в основному це стосується лівобережної частини), а також вірогідними є затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа", – йдеться у повідомленні відомства у фейсбук.

Рятувальники наголосили, що це не становитиме загрози для житлових масивів та промислових об'єктів.

Раніше в КМДА повідомляли, що наприкінці квітня-початку травня очікуються сильні дощі. Однак максимальний рівень очікуваної повені не несе загрози промисловим об'єктам і житловим масивам. За прогнозом синоптиків, підвищення рівня води у Дніпрі може досягти позначок початкового затоплення ділянок, що прилягають до русла.

"Столичні служби моніторять ситуацію і будуть готові використовувати усі необхідні кошти, якщо виникне загроза підтоплень. У разі надзвичайних ситуацій телефонуйте 101 або до Київської служби порятунку цілодобово за номером (044) 430 37 13", - додали у відомстві.