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20:14 13.04.2023

Глава МЗС Сербії спростував інформацію про постачання озброєнь Україні

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Глава МЗС Сербії спростував інформацію про постачання озброєнь Україні

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Сербії Івіця Дачич спростував твердження про нібито вивезення зброї та військової техніки в Україну, які були опубліковані британським агентством Reuters, повідомляється на сайті сербського зовнішньополітичного відомства.

"Міністр Дачич заявив, що Республіка Сербія, дотримуючись внутрішніх і міжнародних правових актів, не експортує зброю і військову техніку в жодну країну, якщо це може призвести до виникнення або продовження збройних конфліктів, загрожує збереженню регіонального миру і безпеки або загрожує її оборонним інтересам. Він наголосив, що Республіка Сербія дотримується своєї політики військової нейтральності", - йдеться в повідомленні.

Шеф сербської дипломатії ще раз наголосив, що від початку російського вторгнення в Україну із Сербії не експортувалася зброя жодній зі сторін конфлікту.

Дачич також зазначив, що Сербія видає дозволи на вивезення озброєння і військової техніки виключно покупцям із Сертифікатом кінцевого користувача, в якому, серед іншого, зазначено, що кінцевий користувач не може реекспортувати озброєння без згоди компетентних органів Сербії.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters із посиланням на документ Пентагону повідомило, що Сербія, єдина країна в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти РФ за її вторгнення в Україну, вже погодилася поставити зброю Києву або вже відправила її. При цьому Reuters наголошує, що не зміг самостійно перевірити достовірність документа, який був одним із десятків секретних документів про війну в Україні, розміщених в Інтернеті останніми тижнями.

"З діаграми випливає, що Сербія відмовилася надати підготовку українським силам, але зобов'язалася направити летальну допомогу або вже надала її. У документі також ідеться про те, що Сербія має політичну волю і військові можливості для надання зброї Україні в майбутньому", - ідеться в повідомленні.

Виробник зброї Krusik Corp. з м. Валево (Сербія) заперечує, що постачав ракети або іншу зброю Україні. Reuters також зазначає, що президент Сербії Александр Вучич назвав ці обвинувачення "запеклою брехнею". "Ми не експортували жодної зброї або боєприпасів до Росії або України", - сказав він під час візиту до Катару 5 березня.

12 квітня міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що Сербія не продавала і не має наміру передавати Україні, як і Росії, зброю і боєприпаси. Водночас він наголосив, що інформація про те, що Сербія нібито продає зброю Україні, оприлюднена не вперше. "Чиясь мета явно полягає в тому, щоб дестабілізувати нашу країну і втягнути її в конфлікт, у якому ми не братимемо участі. Ми послідовно дотримуємося встановленої політики", - сказав глава відомства.

Джерела:

https://www.mfa.gov.rs/mediji/saopstenja/izjava-ppv-i-msp-povodom-pisanja-rojters-o-izvozu-naoruzanja-i-vojne-opreme-u-ukrajinu

https://www.nytimes.com/live/2023/04/13/us/documents-leak-pentagon

 

 

Теги: #сербія #спростування #військова_допомога

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