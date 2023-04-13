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18:50 13.04.2023

За добу українська авіація завдала трьох ударів по районах зосередження ворожого особового складу та військової техніки - Генштаб ЗСУ

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За добу українська авіація завдала трьох ударів по районах зосередження ворожого особового складу та військової техніки - Генштаб ЗСУ

За добу авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби", - ідеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці в четвер увечері.

 

Теги: #авіація #удари

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