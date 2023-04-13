Зеленський заснував День ОПК в річницю знищення крейсера "Москва"

13 квітня, річниця знищення російського крейсера "Москва", відзначатиметься як День оборонно-промислового комплексу, сказав президент України Володимир Зеленський у четвер на зустрічі з працівниками ОПК.

"Те, що Україна вистояла, те, що Україна може боротися і визволяти свою землю, те, що Україна впевнена у своєму майбутньому, багато в чому ґрунтується на нашій упевненості в уміннях і талантах, умінні та стратегічному мисленні всіх, хто ефективно працює в українському оборонно-промисловому комплексі та здатен його розвивати", - сказав він.

Він назвав 13 квітня 2022 року видатним днем, коли "українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря".

"Завдяки нашому "Нептуну" ворожий флагман вирушив саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям. Саме тому 13 квітня щорічно відзначатиметься як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України", - сказав президент.

Він зазначив, що це було перше використання нашої ракети в бойових умовах.

За його словами, Україна продовжує розвивати нові технології, включно з дронами та морськими дронами. "Будемо тільки нарощувати зусилля", - сказав Зеленський.