Події

17:07 13.04.2023

Залужний обговорив із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції потребу України в боєприпасах, ППО та авіації

1 хв читати

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром, який перебуває з візитом в Україні, ситуацію на фронті та питання співпраці.

"З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16. Домовилися продовжувати співпрацю і підтримувати діалог й надалі", - написав Залужний у телеграмі у четвер.

За його словами, ЗСУ, зі свого боку, готові ділитися з партнерами досвідом із ведення повномасштабної війни.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що візит Бюркара до України - "це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора". "Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність і підтримку", - резюмував Залужний.

Теги: #франція #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:08 13.04.2023
Влада Франції очікує до 600 тис. осіб у четвер на протестах проти пенсійної реформи

Влада Франції очікує до 600 тис. осіб у четвер на протестах проти пенсійної реформи

07:25 12.04.2023
Макрон закликає ЄС до протекціоністських заходів у сфері оборони та технологій

Макрон закликає ЄС до протекціоністських заходів у сфері оборони та технологій

13:32 11.04.2023
Залужний у річницю визволення Сумської області подякував усім захисникам

Залужний у річницю визволення Сумської області подякував усім захисникам

02:44 11.04.2023
У США та Європі критикують Макрона після заяви про необхідність дистанціюватися від США до Тайваню

У США та Європі критикують Макрона після заяви про необхідність дистанціюватися від США до Тайваню

07:05 09.04.2023
У Франції ліквідували російський пропагандистський канал RT France

У Франції ліквідували російський пропагандистський канал RT France

16:57 08.04.2023
Залужний обговорив із начальником Генштабу Франції ситуацію на фронті

Залужний обговорив із начальником Генштабу Франції ситуацію на фронті

18:34 07.04.2023
Франція і Китай підтримують усі зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН - спільна заява

Франція і Китай підтримують усі зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН - спільна заява

07:58 05.04.2023
Президент Франції та голова Єврокомісії відвідають із візитом Китай, де обговорять агресію РФ проти України

Президент Франції та голова Єврокомісії відвідають із візитом Китай, де обговорять агресію РФ проти України

13:12 02.04.2023
Понад тисячу поліцейських і пожежників поранено під час протестів у Франції за останні два тижні - міністр

Понад тисячу поліцейських і пожежників поранено під час протестів у Франції за останні два тижні - міністр

13:51 01.04.2023
Сили оборони знищили СПГ окупантів із боєкомплектом і пошкодили ворожий міномет - Залужний

Сили оборони знищили СПГ окупантів із боєкомплектом і пошкодили ворожий міномет - Залужний

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

ОСТАННЄ

Американський інвестор Говард Баффет допоможе Україні з гуманітарним розмінуванням

Розслідування щодо витоків секретних матеріалів Пентагону приносить результати - Байден

Росіяни обстріляли парк у Херсоні та школу в Бериславському районі, загинули дві людини, одна поранена - ОВА

Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

На Херсонщині автомобіль із цивільними підірвався на міні: одна людина загинула, одна поранена

"Гвардія наступу" поповнилася ще однією бригадою - "Хартія"

Київська влада затвердила графік поминальних днів, але закликає жителів утриматися від відвідування місць поховання

На окупованій ЗАЕС вибухнула російська міна

Поліція евакуювала всіх дітей із села Максимільянівки Донецької області

"Дунайський аграрій" почав випікати органічну веганську безглютенову паску

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА