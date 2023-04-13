На Херсонщині автомобіль із цивільними підірвався на міні: одна людина загинула, одна поранена

У Херсонській області на ворожій міні підірвався автомобіль із цивільними, унаслідок чого один чоловік загинув, а другий дістав важких поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 12 квітня 2023 року поблизу села Тягинка Бериславського району на російській міні підірвався автомобіль із двома місцевими жителями. Унаслідок цього один із чоловіків загинув, другого у важкому стані доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участю співробітників прокуратури та поліції.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).