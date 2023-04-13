"Гвардія наступу" поповнилася ще однією бригадою - "Хартія"

"Гвардія наступу" українського контрнаступу поповнилася ще однією бригадою - "Хартія", основою якої стали воїни-добровольці Харківської громади, повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

"Цього тижня до штурмових бригад "Гвардії наступу" додалася ще одна бригада - "Хартія", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Ця бригада буде вже дев'ятою у складі "Гвардії наступу" і сьомою бригадою в Національній гвардії України.

За словами Уршаловича, основою нової бригади "Хартія" стали військові добровольчого формування Харківської громади. Від початку повномасштабного вторгнення воно об'єднало вмотивованих громадян, які прагнули допомогти армії протистояти ворогу.

Як зазначив Уршалович, через місяць після створення добровольчого формування, у квітні 2022 року його військовослужбовці вже брали участь у визволенні села Руська Лозова Харківської області, а у вересні були частиною Слобожанського контрнаступу.

Уршалович сказав, що набір до "Хартії" вже розпочався, заявку на вступ можна подати на сайті "Гвардії наступу" або в центрах надання адміністративних послуг.

Штурмові бригади "Гвардії наступу", на вступ до яких станом на початок квітня подали заявки понад 20 тисяч добровольців, формують для звільнення тимчасово окупованих Росією територій України.