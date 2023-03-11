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15:29 11.03.2023

Заявки на вступ до "Гвардії наступу" подали 28 тис. осіб - глава МВС

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Заявки на вступ до "Гвардії наступу" подали 28 тис. осіб - глава МВС

Заявки на службу в бригадах "Гвардії наступу" подали вже 28 тис. осіб, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"28 тисяч заявок від добровольців ми вже прийняли. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни, і там не всі витримують", - наводяться слова Клименка в телеграм-каналі "Гвардії наступу" в суботу.

Як повідомлялося, Клименко повідомив про формування відомством штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України 3 лютого. За його словами, основу цих підрозділів складатимуть чинні поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, які вступатимуть туди на добровільній основі.

Для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги для військовослужбовців і поліцейських. Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців: спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу і коли командир розумітиме, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань.

Теги: #гвардія_наступу

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