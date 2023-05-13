На потреби "Гвардії наступу" передано вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси - Офіс генпрокурора

Суд за клопотанням прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ухвалив рішення про передання вилученої в рамках розслідування кримінального провадження зброї на користь поліції для виконання бойових завдань на фронті.

Як повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора в суботу, київські прокурори також передали на потреби штурмових бригад МВС "Гвардія наступу" вилучені автомобілі.

"Прокурори передали чотири автомобілі, зенітну установку, більше сотні мінометних мін, десятки ящиків з мініпідривачами, балістичний порох, велику кількість набоїв різного калібру, гранати, гранатометні постріли та постріли РПГ, тротил, дрони, планшети та ще понад 70 найменувань різної зброї та боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

Вся передана зброя була виявлена та вилучена прокурорами в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).