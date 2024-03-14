У День добровольця в Києві презентували художню книжку про бійців "Гвардії наступу"

Міністерство внутрішніх справ України в четвер у Києві презентувало художню книжку на основі реальних подій про бійців "Гвардії наступу", автором якої став військовий експерт, боєць Національної гвардії України Тимур Нагалевський.

"Ми маємо можливість довести насамперед самим собі, що ми гідні бути українцями, жити на своїй землі... У цей час випробувань... можна розслабитися і втратити віру... Люди, про яких книжка, не дозволяють нам це зробити", - сказала, презентуючи книжку, держсекретар МВС Інна Ящук.

За її словами, книжка "заходить на одному диханні". "Не загубити, почути й побачити наших героїв - про них цей роман", - наголосила держсекретар міністерства.

"Головна ідея книги полягає в тому, що історія - це зброя. Ті, хто у війську, створюють новітню історію. У книзі є екскурс фактично від повномасштабного вторгнення до часів Римської імперії, Київської Русі, і все це тією чи іншою мірою пов'язано із сучасністю", - розповів автор книги.

Нагалевський додав, що головний герой - зріла людина, представник середнього класу, якого змінила повномасштабна війна, і він приєднався до українського війська. Автор уточнив, що головний герой є збірним образом, - на реальні події та історичний фактаж накладається художня обробка.

За словами Нагалевського, ілюстративна складова книжки самодостатня, - оформлення органічно поєднується з текстом.

Ілюстраторка видання Дар'я Копійка, у свою чергу, уточнила, що колажі, створені нею на основі життєвих історій бійців, мають закодовані сенси.

Співзасновник видавництва "Сaміт-Книга" Ігор Степурін розповів, що книжка наразі демонструється на Міжнародній книжковій виставці в Лондоні. "Думаю, що цю книжку ми перекладемо кількома мовами, тому що вона важлива", - зазначив він.

"Гвардія наступу. Самовидець" надрукована накладом у 1 тис. примірників у видавництві "Саміт-Книга". Книжку передадуть, насамперед, до бібліотек вишів МВС. Її видано за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.