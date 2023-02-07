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17:53 07.02.2023

Військовослужбовці бригади "Сталевий кордон", що є частиною "Гвардії наступу", отримуватимуть усі передбачені законодавством виплати та соціальні гарантії

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Військовослужбовці бригади "Сталевий кордон", що є частиною "Гвардії наступу", отримуватимуть усі передбачені законодавством виплати та соціальні гарантії

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що військовослужбовці бригади Держприкордонслужби "Сталевий кордон", що є частиною "Гвардії наступу", отримуватимуть усі виплати та соціальні гарантії, передбачені українським законодавством.

"Усі соціальні гарантії, які передбачені для військовослужбовців, передбачені й тим, хто вступить до лав цього підрозділу. Це і грошове забезпечення, соціальні гарантії щодо медичного забезпечення та інші, що передбачені законодавством", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За словами спікера, під час того, як підрозділ виконуватиме завдання, пов'язані з обороною України, військовослужбовці отримуватимуть усі необхідні виплати, а під час виконання завдань на передньому краї військовослужбовці зазначеного підрозділу також отримуватимуть передбачені законом надбавки, зокрема 30 тис. грн та 100 тис. грн.

"Усі військовослужбовці зазначеної бригади будуть забезпечені і речовим майном, і необхідним озброєнням", - наголосив Демченко.

Він зазначив, що вступити до лав цього підрозділу можна і підписавши контракт із Держприкордонслужбою, і в межах мобілізації на час дії воєнного стану.

"Насамперед у лавах цього підрозділу чекають на добровольців, і з бойовим досвідом, і без, проте з великим бажанням знищувати ворога, вигнати ворога з нашої землі. Обов'язково підрозділ пройде всю необхідну підготовку: як індивідуальну для військовослужбовців, так і в межах злагодження", - уточнив спікер.

Демченко додав, що кістяк підрозділу "Сталевий кордон" заклали ті підрозділи Держприкордонслужби, які вже захищали кордони на сході нашої країни та обороняли кордон із країною-агресором.

"Подальше комплектування відбуватиметься за рахунок добровольців та мотивованих людей, які хочуть знищувати ворога і готові стати до лав Держприкордонслужби для того, щоб спільними зусиллями перемогти ворога", - підсумував він.

Теги: #держприкордонслужба #гвардія_наступу

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