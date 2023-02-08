До "Гвардії наступу" вже подано 10,5 тис. заявок через сайт, ще 6,5 тис. – через центри адмінпослуг, зареєструвалися 600 жінок

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відзначає велику кількість патріотично налаштованих українців, які подають заявки на службу у бригадах "Гвардії наступу", середній вік охочих – 33 роки.

"Через сайт подали заявку близько 10,5 тис. осіб, через центри надання послуг – 6,5 тис. осіб, також ми прийняли понад 3,5 тис. дзвінків по телефону гарячої лінії", - повідомив міністр у середу ввечері в ефірі Національного телемарафону.

"У нас сьогодні велика кількість патріотично налаштованих людей, які ідейно хочуть захищати нашу державу зі зброєю в руках, не на диванах", - зазначив Клименко.

При цьому він додав, що серед добровольців – не лише молоді чоловіки. "Середній вік кандидатів на вступ до цих бригад на сьогодні становить 33 роки", - уточнив глава МВС.

За словами Клименка, найстаршому чоловікові, який виявив бажання вступити до "Гвардії наступу", 69 років. "Звичайно, ми не можемо його взяти, але є й такі приклади", - сказав міністр.

Він пояснив, що віковий ценз кандидата становить приблизно 55 років, залежно від того, хто підписує контракт – колишня військова чи цивільна людина.

Також голова МВС розповів, що серед зареєстрованих – 600 жінок. "Вони зможуть працювати в різних підрозділах - і в медичних, і в логістичних, і в розвідувальній бригаді", - наголосив міністр.

"Із усіх добровольців, які хочуть служити у цих бригадах, 60% – це саме добровольці до підрозділів Національної гвардії. На сьогодні, якщо брати за коефіцієнтом, то найбільший набір - до поліцейської бригади "Лють" та до прикордонної бригади "Сталевий кордон", - підсумував очільник МВС.