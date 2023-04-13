Київська влада затвердила графік поминальних днів, але закликає жителів утриматися від відвідування місць поховання
Міська влада Києва затвердила графік проведення поминальних днів, але закликає жителів по можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.
"Будь ласка, за можливості перенесіть візит на інший час, щоб не створювати скупчення людей у ці дні і не наражати на небезпеку себе та близьких", - ідеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, у 2023 році проведення поминальних днів на місцях поховань здійснюється згідно з графіком. Зокрема, за графіком проводяться поминальні дні на місцях поховання, а також відзначення Дня пам'яті та примирення на Військовому цвинтарі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в парку Вічної Слави та інших поховань у 2023 році.
На час проведення поминальних днів департамент муніципальної безпеки з урахуванням правового режиму воєнного стану має вжити заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям і за потреби ліквідації їхніх наслідків на територіях поховань, включно з Південним і Північним кладовищами, а також колумбарієм. Зокрема, залучатимуть технічні служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, до складу яких входять фахівці з розмінування.
Безпеку відвідувачів, порядок на місцях поховання та прилеглих територіях також забезпечуватимуть представники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Під час поминальних днів бригади швидкої медичної допомоги також чергуватимуть на місцях поховання", - ідеться в пресрелізі.
Як повідомляється, департамент транспортної інфраструктури забезпечить пасажирські перевезення до місць поховання в пам'ятні дні. Режим роботи транспорту та окремі маршрути буде оголошено додатково.