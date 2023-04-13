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13:11 13.04.2023

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

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Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Проведення нічного богослужіння у великодню ніч під час комендантської години можливе - віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Комендантська година триватиме як завжди з 00:00 до 05:00. Проте, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко в телеграм-каналі в четвер.

Водночас, як наголосив начальник КМВА, "залишати храми і перебувати на вулицях або в інших громадських місцях під час комендантської години - заборонено. Крім того, всі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. Під час оголошення повітряної тривоги і священнослужителі, і відвідувачі мають обов'язково перейти до найближчої споруди цивільного захисту".

Попко нагадав, що за попереднім графіком, храми і собори будуть відчинені для всіх вірян для вечірніх і ранкових молебнів 15 і 16 квітня. 15 квітня вечірні молебні проведуть у період з 15:00 до 23:00. А 16 квітня заплановані ранкові молебні - у період з 05:00 до 18:00.

"Після завершення комендантської години люди також можуть відвідати церкви та освятити великодній кошик", - зазначив Попко.

Нагадаємо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатися транспортом або пішки без спеціальної перепустки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати особу і перевірити в неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години. У разі необхідності може бути проведено огляд речей, транспортного засобу і навіть приміщення затриманого.

Виходити на вулицю дозволено тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Раніше КМВА повідомляла про посилення заходів безпеки під час Великодніх свят.

Теги: #київ #великдень #комендантська_година

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