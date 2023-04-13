Події

12:38 13.04.2023

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

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Російські війська завдали трьох авіаударів по м. Оріхів Запорізької області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Знову ворог калічить серце мирного міста. Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівках і фабриці в Оріхові", - написав очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко в телеграм-каналі в четвер.

"Фахівці працюють на місці влучань і ліквідовують наслідки ворожої атаки", - уточнив він.

За його даними, масштаби руйнувань встановлюються. "Інформації про постраждалих не надходило", - написав він.

Теги: #авіаудар #оріхів

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