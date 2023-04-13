Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

Російські війська завдали трьох авіаударів по м. Оріхів Запорізької області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Знову ворог калічить серце мирного міста. Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівках і фабриці в Оріхові", - написав очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко в телеграм-каналі в четвер.

"Фахівці працюють на місці влучань і ліквідовують наслідки ворожої атаки", - уточнив він.

За його даними, масштаби руйнувань встановлюються. "Інформації про постраждалих не надходило", - написав він.