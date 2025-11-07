Росіяни вдарили по Оріхову, одна людина загинула, двоє поранені

Російські окупанти вдень в п’ятницю, 7 листопада, вдарили по місту Оріхів Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Окупанти атакували місто КАБами. На жаль, загинув 60-річний працівник комунального підприємства", - написав Федоров в телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок удару постраждало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надається медична допомога.