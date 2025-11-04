Інтерфакс-Україна
Події
20:02 04.11.2025

Силам оборони вдається знищувати окупантів, які намагаються пробратись в Малу Токмачку під Оріховом – DeepState

2 хв читати
Силам оборони вдається знищувати окупантів, які намагаються пробратись в Малу Токмачку під Оріховом – DeepState
Фото: DeepState

Збільшення "сірої зони" невизначеного контролю в районі села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області біля міста Оріхів пов'язане з тривалими спробами окупантів проникнути та закріпитися в населеному пункті, але наразі Сили оборони дають ворогу відсіч, повідомляєтся в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.

"За останній час було зафіксовано спроби ворога з допомогою піхоти пробиратися в населений пункт, ховатися на околицях в руїнах, будинках тощо. Але поки їх вдається знищувати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що же в жовтні ворог здійснив доволі масивний накат на Малу Токмачку з використанням великої кількості техніки. Фіксація піхоти противника здійснювалася і безпосередньо в селі, "однак її одразу взялися зачищати та ліквідовувати бійці Сил Оборони". "В той момент важливо було зрозуміти, чи зможе закріпитися ворог і після відчайдушних спроб штурмів продовжувати спроби тиску", - розповіли в DeepState.

На мапах проєкту показана "сіра зона", яка тягнеться смугою завширшки близько 300м від зони контролю окупантів в бік Оріхова вздовж зруйнованої залізниці на південь від села. В кінці минулого тижня і на початку поточного вона зросла сумарно на 1,81 кв км. Саме село позначене під контролем Сил оборони.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) позначає виступ окупантів в бік Малої Токмачки під сталим контролем російських окупантів, а саме село – у "сірій зоні".

"3 листопада російські війська атакували на захід від Оріхова поблизу Степногірська, Приморського та Степового, а також на південний схід від Оріхова поблизу Малої Токмачки… Українські війська контратакували поблизу Приморського та Малої Токмачки", - йдеться в звіті інституту.

Генеральний штаб Збройних сил України показує на мапах до своїх звітів територію під контролем ворога так само, як і DeepState, а "сіру зону" не позначає.

 

Теги: #війна #оріхів #ситуація

