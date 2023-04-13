У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

У районі Бахмута ворог втратив убитими і пораненими майже 4500 "вагнерівців" і військовослужбовців регулярної армії за два тижні, щодня ворог здійснює від 40 до 50 спроб штурму, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"На сьогодні найважчим залишається бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії в центральній частині міста Бахмут, а також у напрямку на н. п. Богданівка та Іванківське з метою оточити місто з півночі та півдня. З метою посилення наступального потенціалу в район Бахмута з авдіївського напрямку переміщено частину сил і засобів ворога. Щодня в районі Бахмута ворог здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій. Противник здійснює понад 500 обстрілів із використанням усього спектра наявного озброєння", - сказав Громов на брифінгу в четвер.

Як наголосили в Генштабі, військово-політичне керівництво РФ не звертає уваги на значні втрати. Громов зазначив, що "за два останні тижні в районі Бахмута ворог втратив убитими і пораненими майже 4500 "вагнерівців" і військовослужбовців регулярної армії РФ".

Також у деяких підрозділах армії РФ мобілізовані військові масово відмовляються від участі в бойових діях, при цьому над "відмовниками" проводять жорстокі розправи.