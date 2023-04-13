Події

12:25 13.04.2023

У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

У районі Бахмута ворог втратив убитими і пораненими майже 4500 "вагнерівців" і військовослужбовців регулярної армії за два тижні, щодня ворог здійснює від 40 до 50 спроб штурму, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"На сьогодні найважчим залишається бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії в центральній частині міста Бахмут, а також у напрямку на н. п. Богданівка та Іванківське з метою оточити місто з півночі та півдня. З метою посилення наступального потенціалу в район Бахмута з авдіївського напрямку переміщено частину сил і засобів ворога. Щодня в районі Бахмута ворог здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій. Противник здійснює понад 500 обстрілів із використанням усього спектра наявного озброєння", - сказав Громов на брифінгу в четвер.

Як наголосили в Генштабі, військово-політичне керівництво РФ не звертає уваги на значні втрати. Громов зазначив, що "за два останні тижні в районі Бахмута ворог втратив убитими і пораненими майже 4500 "вагнерівців" і військовослужбовців регулярної армії РФ".

Також у деяких підрозділах армії РФ мобілізовані військові масово відмовляються від участі в бойових діях, при цьому над "відмовниками" проводять жорстокі розправи.

Теги: #втрати #бахмут #вагнерівці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 13.04.2023
ЗС України за добу знищили 540 окупантів, 7 артсистем, 10 бойових машин

ЗС України за добу знищили 540 окупантів, 7 артсистем, 10 бойових машин

08:20 12.04.2023
Понад 180 тис. російських окупантів знищено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Понад 180 тис. російських окупантів знищено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

08:03 11.04.2023
ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 7 танків, 15 артсистем і 1 вертоліт

ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 7 танків, 15 артсистем і 1 вертоліт

17:31 10.04.2023
Українські сили виснажили "вагнерівців", ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців і десантно-штурмові підрозділи - Сирський

Українські сили виснажили "вагнерівців", ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців і десантно-штурмові підрозділи - Сирський

10:58 10.04.2023
У боях за Бахмут ворог перейшов до так званої сирійської тактики випаленої землі - Сирський

У боях за Бахмут ворог перейшов до так званої сирійської тактики випаленої землі - Сирський

08:28 10.04.2023
ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 10 артсистем і 11 БПЛА

ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 10 артсистем і 11 БПЛА

20:08 08.04.2023
РФ проведе дострокові випуски із військових ВНЗ через великі втрати в Україні

РФ проведе дострокові випуски із військових ВНЗ через великі втрати в Україні

14:09 08.04.2023
Львівщина відправила українським бійцям у Бахмут 2 бойові машини та 3 пікапи

Львівщина відправила українським бійцям у Бахмут 2 бойові машини та 3 пікапи

08:15 08.04.2023
За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 3 танки, 1 літак

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 3 танки, 1 літак

08:07 07.04.2023
За добу ЗС України знищили близько 480 окупантів, 2 танки, 8 артсистем

За добу ЗС України знищили близько 480 окупантів, 2 танки, 8 артсистем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

Кулеба: Ми закликаємо інтегрувати системи ППО і ПРО України та союзників НАТО в регіоні Чорного і Балтійського морів

ОСТАННЄ

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Міністр освіти виступає за скорочення кількості предметів у школах

СБУ викрила шахрайську схему приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

Ворог перегляне стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року - Генштаб ЗСУ

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

Поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври

Глава МЗС Румунії: мирні переговори можуть розпочатися тільки тоді, коли Україна буде готова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА