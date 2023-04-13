Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

Арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі зобов'язав Російську Федерацію сплатити НАК "Нафтогаз України" $5 млрд за збитки, заподіяні захопленням активів компаній "Групи Нафтогаз" в АР Крим у 2014 році, повідомив голова НАК Олексій Чернишов.

"5 мільярдів доларів! Саме таку суму зобов'язав виплатити Росію на користь "Нафтогазу" Арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі", - написав він у фейсбуці в четвер.

За його словами, це компенсація за збитки і втрачене майно "Нафтогазу" в Криму, починаючи з 2014 року.

"Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому", - пояснив Чернишов.

У релізі компанії на сайті з посиланням на її керівника зазначено, що тепер Росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним правом.

Там уточнили, що рішення ухвалив суд 12 квітня 2023 року.

Як пояснили в "Нафтогазі", арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання.

"У разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де розташовані активи Російської Федерації", - зазначено в повідомленні.

У компанії наголосили, що встановлена цим рішенням сума компенсації є найбільшою з присуджених міжнародним арбітражним трибуналом за експропріацію Росією активів у Криму. Її розмір суд визначив виходячи з того, що сума такої компенсації має дорівнювати справедливій ринковій вартості активів "Нафтогазу" до моменту їх експропріації, роз'яснили в НАК.

"Незважаючи на позицію Росії, що "Нафтогаз" не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням", - наголосили в компанії.

Крім цього, суд зобов'язав РФ відшкодувати "Нафтогазу" витрати, пов'язані з цим арбітражним провадженням.

Як повідомлялося, у жовтні 2016 року "Нафтогаз" і його дочірні компанії ініціювали арбітражний розгляд проти РФ щодо відшкодування збитків через захоплення своїх активів у Криму, а у вересні 2017 року було подано заяву до трибуналу при суді в Гаазі.

У лютому 2019 року суд підтвердив відповідальність РФ у порушенні міжурядової угоди про захист інвестицій, включаючи статтю про заборону експропріації.

У червні 2019 року "Нафтогаз" подав до суду заяву про розмір компенсації збитків від експропріації активів у Криму, а в грудні РФ подала зустрічну заяву.

У лютому 2020 року "Нафтогаз" у заяві у відповідь додатково обґрунтував розмір компенсації збитків, оцінивши їх на суму близько $5 млрд плюс відсотки, що на початок 2022 року вже перевищує $10 млрд.

21 лютого 2022 року Арбітражний трибунал у Гаазі розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації "Нафтогазу України" за втрачену можливість використання своїх активів у Криму.