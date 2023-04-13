Глава МЗС Румунії: мирні переговори можуть розпочатися тільки тоді, коли Україна буде готова

Мирні переговори можуть розпочатися тільки тоді, коли Україна буде готова, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

"Я підтверджую повну рішучість Румунії продовжувати нашу багатосторонню підтримку України стільки часу, скільки буде потрібно для перемоги в цій війні. Ми всі хочемо миру. Але переговори можуть розпочатися тільки тоді, коли Україна буде готова. І перемога виглядатиме так, як її визначить Україна", - сказав Ауреску на Першій Чорноморській конференції з безпеки.

Він також наголосив, що Перша Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи є ще одним доказом того, що Румунія, Чорноморський регіон і весь світ солідарні з Україною та захоплюються її стійкістю перед обличчям жорстокої агресії РФ.

"На жаль, події минулого року підтвердили те, про що Румунія попереджала протягом багатьох років: замість миру і стабільності основною ціллю агресії РФ став Чорноморський регіон", - наголосив глава МЗС.