Події

10:02 13.04.2023

Глава МЗС: Немає жодної різниці між Сімферополем, Донецьком чи будь-яким іншим українським містом, вони всі будуть Україною знову

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Глава МЗС: Немає жодної різниці між Сімферополем, Донецьком чи будь-яким іншим українським містом, вони всі будуть Україною знову

Немає жодної різниці між Сімферополем, Донецьком, Луганськом або будь-яким іншим українським містом - вони всі повернуться під контроль України знову, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щоразу, коли ви чуєте будь-кого з будь-якого куточка світу, що Крим чимось особливий і не має бути повернутий під контроль України, як будь-яка інша частина нашої території, - ви маєте знати, що Україна категорично з цим не згодна. Немає жодної різниці між Сімферополем, Донецьком, Луганськом, Херсоном чи будь-яким іншим українським містом. Вони всі мають і будуть Україною знову. Як уже відбулося з Херсоном", - сказав Кулеба на Першій Чорноморській конференції з безпеки Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

Теги: #україна #кулеба #міста

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