Єрмак провів нараду з питань захисту та безпеки дітей

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів нараду з представниками органів державної влади з питань захисту та безпеки дітей, повідомляється на офіційному порталі глави держави.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак провів робочу нараду з представниками органів державної влади щодо питань захисту та безпеки дітей, обговоривши план дій, що буде представлений на засіданні Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей наступного тижня", - йдеться в повідомленні пресслужби президента в четвер.

Як зазначив Єрмак, метою плану є повернення дітей, незаконно вивезених Росією з окупованих територій України. "Перед нами стоїть надзвичайно важливе та вкрай важке завдання – повернути всіх наших дітей, яких окупанти вкрали у родин, у нашого народу. Ми маємо захистити їхні права на вільне та щасливе життя. Росія ж має понести окрему відповідальність за скоєні злочини саме проти українських дітей. Це першочерговий пріоритет, який визначив президент України і який має бути максимально ефективно реалізований", - наголосив керівник Офісу глави держави.

Як повідомляє пресслужба, у межах реалізації плану передбачено низку заходів із залученням міжнародної спільноти, зокрема представників урядів держав-партнерів, профільних експертів та інституцій, громадського сектору, а також відомих діячів культури та спорту.

У зустрічі взяли участь заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, генеральний прокурор Андрій Костін, віцепрем'єр-міністерка - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інші члени Кабінету Міністрів, а також радники керівника Офісу президента України.