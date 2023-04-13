Активи Росії мають піти на компенсацію втрат України

Активи Росії мають піти на компенсацію збитків України від вторгнення, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Ніякої руїни в Україні - не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста", - сказав він.

"Тим паче, що світ знає рішення - щодо активів Росії, російських чиновників, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом... Усі ці активи мають піти на компенсацію шкоди тим, кому Росія завдала болю і страждань. Російські активи мають піти на відновлення після агресії. Війна має вийти найдорожчою - саме для агресора. І все для цього ми робимо", - заявив він.

Він висловив подяку партнерам, які підтримують Україну.