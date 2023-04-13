Підвищення рівня води у Дніпрі очікується 13 квітня

Підвищення рівня води у Дніпрі внаслідок весняної повені очікується 13 квітня, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"За інформацією Українського гідрометцентру, 12-13 квітня внаслідок весняної повені через Київську ГЕС може піднятися рівень води у Дніпрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за прогнозом синоптиків, підвищення рівня води в річці може досягти позначок початкового затоплення прилеглих до русла ділянок.

"Столичні служби моніторять ситуацію і будуть готові використовувати всі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень. У разі надзвичайних ситуацій телефонуйте 101 або до Київської служби порятунку цілодобово за номером (044) 430 37 13", - додали у відомстві.