Події

02:16 13.04.2023

Окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області

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Протягом середи, 12 квітня, російські окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, повідомила прес-служба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ. Є руйнація.

Так, внаслідок обстрілу з артилерії (2 прильоти) Есманської громади пошкоджено АЗС.

Внаслідок артобстрілу Миропільської громади (10 прильотів) пошкоджено 2 приватні домогосподарства.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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