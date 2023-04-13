Протягом середи, 12 квітня, російські окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, повідомила прес-служба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ. Є руйнація.

Так, внаслідок обстрілу з артилерії (2 прильоти) Есманської громади пошкоджено АЗС.

Внаслідок артобстрілу Миропільської громади (10 прильотів) пошкоджено 2 приватні домогосподарства.