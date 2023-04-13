Борель відреагував на звірство РФ: Це мерзенне порушення Женевських конвенцій

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на звірство РФ із обезголовленням українського військовополоненого.

"Глибоко вражений брутальним відео обезголовлення українського військовополоненого. Це мерзенне порушення Женевських конвенцій", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Боррель наголосив, що "всі винні та співучасники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності".

"Ми стоятимемо з Україною стільки, скільки буде потрібно!", - підсумував голова дипломатії.