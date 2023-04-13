Події

01:27 13.04.2023

Борель відреагував на звірство РФ: Це мерзенне порушення Женевських конвенцій

1 хв читати
Борель відреагував на звірство РФ: Це мерзенне порушення Женевських конвенцій

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на звірство РФ із обезголовленням українського військовополоненого.

"Глибоко вражений брутальним відео обезголовлення українського військовополоненого. Це мерзенне порушення Женевських конвенцій", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Боррель наголосив, що "всі винні та співучасники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності".

"Ми стоятимемо з Україною стільки, скільки буде потрібно!", - підсумував голова дипломатії.

Теги: #рф #україна #реакція #боррель #звірства

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:23 13.04.2023
Підвищення рівня води у Дніпрі очікується 13 квітня

Підвищення рівня води у Дніпрі очікується 13 квітня

02:16 13.04.2023
Окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області

Окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області

21:41 12.04.2023
РФ чинить зараз звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни

РФ чинить зараз звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни

20:00 12.04.2023
Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

19:14 12.04.2023
Російські війська на окупованих територіях використовують навчальні заклади у військових цілях

Російські війська на окупованих територіях використовують навчальні заклади у військових цілях

13:34 12.04.2023
Кличко про відео страти українського військового: Світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора

Кличко про відео страти українського військового: Світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора

11:33 12.04.2023
Світові лідери мають відреагувати на відео зі стратою українського військового - Зеленський

Світові лідери мають відреагувати на відео зі стратою українського військового - Зеленський

10:34 12.04.2023
Україна встановила теплі дипломатичні відносини з Індією - Єрмак

Україна встановила теплі дипломатичні відносини з Індією - Єрмак

09:20 12.04.2023
Кремль ухвалив закон про електронні повістки, зокрема для придушення російських ухилянтів, - ISW

Кремль ухвалив закон про електронні повістки, зокрема для придушення російських ухилянтів, - ISW

21:10 11.04.2023
Україна і Канада оновлять угоду про вільну торгівлю

Україна і Канада оновлять угоду про вільну торгівлю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся із сенаторами США

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

ЗСУ за добу відбили 34 атаки ворога на чотирьох основних напрямках - Генштаб

ОСТАННЄ

Авіаносець ВМС США "Джордж Буш" залишив Середземне море

Румунія з травня обмежить виплати субсидій для українських біженців

Стефанчук обіцяє зважене рішення ВР на пропозицію Всеукраїнської ради церков ухвалити законопроєкт про заборону церков, керованих із Росії

Україна сподівається на проактивну роль Індії у припиненні російської агресії - Джапарова

СБУ провела обшуки в офісі Enwell Energy в Полтавській області

Зеленський зустрівся із сенаторами США

США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

Світовий конгрес українців передав Силам тероборони 25 британських броньованих машин

У Київській області в четвер проводитимуть вибухові роботи на родовищі гранітів

У Херсонській області цивільний автомобіль підірвався на російській міні: одна людина загинула, ще одну поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА