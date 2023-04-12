Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

Державний департамент і Міністерство фінансів США додали до списку санкцій понад 120 юридичних і фізичних осіб із понад 20 країн через їхні зв'язки з розв'язаною Росією війною проти України, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні Державний департамент і Міністерство фінансів запроваджують санкції проти понад 120 юридичних і фізичних осіб у більш ніж 20 країнах і юрисдикціях у зв'язку з незаконним і неспровокованим вторгненням Російської Федерації в Україну, включно з тими, хто сприяє ухиленню від санкцій", - йдеться в повідомленні Блінкена, розміщеному на офіційному сайті уряду США в середу.

Як зазначає Блінкен, спільні дії урядів США та Сполученого Королівства "націлені на мережу ухилення від санкцій, що підтримує одного з найбагатших російських мільярдерів Алішера Усманова, проти якого минулого року США вже запровадили санкції. Крім пов'язаної з Усмановим мережі, що дозволяє ухилятися від злочинів, ми також націлені на USM Holding, основну структуру, через яку Усманов володіє і контролює більшість своїх компаній".

Крім того, за словами Блінкена, держдепартамент накладає санкції на дві російські організації, які підтримують спроби Росії підірвати суверенітет і територіальну цілісність України шляхом мілітаризації та виховання школярів. Це Всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Молода армія" та Державний бюджетний освітній заклад додаткової освіти республіки Крим "Кримський патріотичний центр".

Як зазначив Блінкен, сьогоднішні рішення включають ще кілька організацій, які працюють в оборонному секторі російської економіки, та організацій, які підтримують війну Росії проти України, "включно з новою російською приватною військовою компанією та компанією з Китайської Народної Республіки (КНР), яка надала супутникові зображення місць в Україні особам, афілійованим із приватною військовою компанією "Вагнер", яка воює в Україні".

Крім цього, як повідомив Блінкен, до санкційного списку додано осіб, пов'язаних із російською держкорпорацією з атомної енергії "Росатом". "Росія використовує експорт енергоносіїв, зокрема в ядерному секторі, для здійснення політичного та економічного тиску на своїх споживачів у всьому світі", - зазначив держсекретар США.

"Сполучені Штати продовжуватимуть вживати заходів проти Росії та тих, хто підтримує її війну в Україні, включно з подальшим виконанням зобов'язань Великої сімки запровадити суворі заходи для представників третіх країн, які підтримують війну Росії в Україні", - підсумував Блінкен.