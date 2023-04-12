Постійна рада ОБСЄ на позачерговому спецзасіданні розглянула питання про становище українських дітей під час повномасштабного вторгнення РФ

Радник-уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук на позачерговому спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ розповіла про становище українських дітей під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляється на офіційному сайті президента України.

"За зверненням української делегації головування Північної Македонії в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) скликало позачергове спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, під час якого радник – уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла про злочини проти українських дітей, які скоює Російська Федерація з початку повномасштабного вторгнення в Україну", - ідеться в повідомленні на сайті президента України в середу.

Як повідомляється, Герасимчук поінформувала учасників засідання про "жахливу ситуацію, у якій опинилися українські діти з вини російських окупантів, зокрема про вбивства та поранення юних громадян України, про насильство над ними, викрадення українських дітей росіянами, що є частиною злочину геноциду проти українського народу".

"Наша мета – повністю припинити примусове переміщення, депортацію українських дітей до Російської Федерації та вжити всіх необхідних заходів для їх безпечного повернення та возз’єднання сімей відповідно до інтересів дитини та міжнародного права", - сказала Герасимчук, слова якої наводяться в повідомленні.

Вона висловила вдячність за ініціювання третього "Московського механізму" ОБСЄ в контексті російської агресії, який буде зосереджений на проблематиці депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України до РФ, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в країні-агресорі.

"Кожен із нас очікує на результати експертних місій та їхні висновки. Захищаймо разом українських дітей, адже завтра це може бути будь-яка дитина з будь-якої країни світу", - закликала Герасимчук.

"Партнери з Європейського Союзу, Великої Британії, США, Туреччини, Норвегії, Канади, Швейцарії у виступах подякували раднику – уповноваженій президента України за детальне інформування про порушення Росією прав українських дітей та висловили готовність і надалі підтримувати Україну", - наголошується в повідомленні.