Червонной Хрест розгляне можливість участі у програмі соцпомічників для ветеранів - Доценко

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) розгляне можливість участі у проекті Міністерства ветеранів "соціальні помічники для ветеранів".

”Сьогодні на форумі озвучено думку щодо залучення помічників ветеранів. Мені дуже подобається ця ідея. Наші соціальні помічники також можуть допомагати не лише людям похилого віку, але й ветеранам”, - заявиви під час Міжнародного Форуму Реабілітації у Львові генеральний директор ТЧХУ Максим Доценко.

Він наголосив на важливості розбудови напрямку реабілітації пацієнтів в Україні та максимальному залученні державою гуманітарних організацій.

“Об'єднавши наші зусилля і використавши наш ресурс та досвід, ми зможемо допомогти якомога більшій кількості громадян. Це наша мета”, – наголосив Максим Доценко.

Питання догляду вдома для Червоного Креста – це вже більше 50 років досвіду. ТЧХУ працює над розвитком цієї стратегії і готове її включати в питання реабілітації і відновлення.