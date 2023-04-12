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14:50 12.04.2023

ЄС: Якщо підтвердиться достовірність обезголовлення українського військовополоненого, це буде ще одним нагадуванням нелюдськості війни РФ проти України

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ЄС: Якщо підтвердиться достовірність обезголовлення українського військовополоненого, це буде ще одним нагадуванням нелюдськості війни РФ проти України

У Європейському Союзі заявляють, що в разі підтвердження достовірності страти українського військовополоненого шляхом відсікання голови, це буде ще одним брутальним нагадуванням нелюдськості війни, яку проти України веде Росія. Усі злочинці мають бути притягнуті до відповідальності.

Так у середу в Брюсселі прокоментувала поширену інформацію речниця високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля Набіла Массралі.

"Якщо це підтвердиться, то це буде ще одним брутальним нагадуванням нелюдського характеру російської агресії. Вбивство військовополонених - це дуже серйозне порушення Женевської конвенції, і ще раз демонструє, що Росія абсолютно не поважає міжнародне право, зокрема міжнародне гуманітарне право", - сказала вона.

Массралі зазначила, що Росія має дотримуватися своїх зобов'язань у межах гуманітарного права і гарантувати гуманне поводження з військовополоненими відповідно до Женевської конвенції, так само як і гарантувати безпеку їхніх життів. "ЄС знову повторює свої зобов'язання притягнути до відповідальності всіх злочинців та їхніх спільників за злочини, скоєні у зв'язку з російською війною агресії проти України", - наголосила вона.

Теги: #єс #війна #злочини_рф

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