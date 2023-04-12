Події

11:48 12.04.2023

Психологи навчатимуть HR-персонал УЗ, як працювати зі співробітниками, які повернулися з фронту на робочі місця, - Лапутіна

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Психологи навчатимуть HR-персонал УЗ, як працювати зі співробітниками, які повернулися з фронту на робочі місця, - Лапутіна

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що психологи навчатимуть HR-персонал "Укрзалізниці", як працювати зі співробітниками, які повернулися з фронту на свої робочі місця.

"Уже досягнуто домовленості з "Укрзалізницею" про те, що наші психологи з нашого психологічного центру у Славутичі навчатимуть HR-персонал "Укрзалізниці" як працювати з тими співробітниками, які повернулися з фронту на свої робочі місця", - сказала вона на Міжнародному форумі реабілітації у Львові в середу.

Міністерка зазначила, що це важливе питання, зокрема для великого бізнесу, оскільки людина не може одразу повернутися до цивільного життя з поля бою без медіації.

Теги: #ветерани #укрзалізниця #психологи

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