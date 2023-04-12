Події

08:48 12.04.2023

SpaceX через негоду перенесла запуск на орбіту групу з 51 міні-супутника

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SpaceX через негоду перенесла запуск на орбіту групу з 51 міні-супутника

Запуск ракети Falcon 9 із групою з 51 дослідницького міні-супутника в рамках місії Transporter 7, запланований на середу, перенесено на два дні у зв'язку з несприятливими погодними умовами, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Група супутників охоплює апарати NASA, американських компаній і наукових центрів, а також низки зарубіжних країн.

Тепер запуск планується здійснити зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії в п'ятницю о 08:47 за київським часом.

У межах запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовують удесяте, приблизно за вісім хвилин після старту має здійснити керовану вертикальну посадку на базі Ванденберг.

 

 

Теги: #сша #запуск #перенесення #spacex

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