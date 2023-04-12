Ворог за добу обстріляв дев’ять ОТГ у Сумській області

За минулу добу вівторка, 11 квітня, російські окупанти обстріляли 9 ОТГ у Сумській області, без постраждалих, повідомили в Сумській ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 9 прикордонних громад - Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотинської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманьської. Зафіксовано 91 приліт - з мінометів, артилерії, скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ. На жаль, є руйнування", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, у Білопільській громаді внаслідок мінометного обстрілу (9 прильотів) з боку Росії пошкоджено приватний нежитловий будинок.

У Новослобідській громаді через мінометний обстріл (2 прильоти) пошкоджено 2 приватні будинки.

У Хотинській громаді внаслідок мінометного обстрілу з боку Росії пошкоджено складське приміщення місцевої агрофірми.

"На щастя, без людських жертв", - констатували в ОВА.