Італія представить своє бачення відновлення України 26 квітня - МЗС Італії

Італія продовжить надавати підтримку Україні і представить план реконструкції країни 26 квітня, заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

"Під час телефонної розмови з Дмитром Кулебою підтвердив підтримку України", - написав він у твіттері у вівторок. "26 квітня ми представимо план реконструкції України. Ми виступатимемо разом із нашими найкращими компаніями", - уточнив він.

Таяні також зазначив, що перебуває в постійному контакті з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та наголосив на важливості захисту окупованої Запорізької АЕС. "Вкрай важливо захистити Запорізьку електростанцію", - написав він.

Як повідомлялося, голова МЗС України Дмитро Кулеба у вівторок провів розмову з Таяні, під час якої сторони обговорили нову можливу допомогу, яку Італія може надати для забезпечення перемоги України над російською агресією.

Раніше повідомлялося також, що наприкінці квітня в Римі відбудеться конференція з реконструкції та відновлення України.