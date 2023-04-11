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20:22 11.04.2023

Румунські фермери вимагають заборони на ввезення зерна з України та погрожують загальнонаціональними протестами

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Румунські фермери вимагають заборони на ввезення зерна з України та погрожують загальнонаціональними протестами

Румунські фермери погрожують розпочати 7 червня масштабну загальнонаціональну акцію протесту, якщо влада не заборонить транзит та імпорт зерна з України на період з 15 червня 2023 року до 15 березня 2024 року, повідомляє Альянс сільського господарства і співробітництва (ААС).

"Як захід щодо захисту діяльності фермерів і агропродовольчого сектора ми просимо президента Клауса Йоганніса, прем'єр-міністра, голів (місцевих партій PNL і PSD – ІФ-У) Ніколає Чуке і Марселя Чолаку, (міністра сільського господарства) Петре Даеа представляти інтереси Румунії жорсткіше і вжити всіх юридичних кроків і дипломатичних заходів, які запроваджуються для заборони транзиту та імпорту сільгосппродукції з України в період з 15 червня 2023 року по 15 березня 2024 року", - цитує ААС adevarul.ro.

Альянс зазначає, що сільськогосподарський ринок "сильно порушений на шкоду румунським фермерам". Він стверджує, що 2023 року більшість аграріїв будуть змушені закрити свої ферми через високі витрати на вирощування сільгоспкультур, і перспектива реалізації продукції за цінами, нижчими за собівартість, "навіть за хороших умов виробництва їх не врятує".

У зверненні АСС наголошується, що сума в EUR10 млн, виділена Європейською Комісією Румунії для пом'якшення збитків, є незначною. "Ці кошти максимум можуть бути переспрямовані на відновлення, бодай частково, дорожньої інфраструктури, пошкодженої інтенсивним транзитом українських товарів", - упевнені в АСС.

Організації - члени Альянсу сільського господарства та співробітництва - AAC, Національна федерація PROAGRO, Ліга асоціацій сільськогосподарських виробників із Румунії - LAPAR, Спілка національного відділення кооперативів в овочевому секторі - UNCSV та Форум професійних фермерів і переробники з Румунії - FAPPR сумарно вирощують сільгоспкультури та займаються тваринництвом на більше ніж 4,7 млн га. У його лавах понад 56,5% зайнятих в агросекторі та 20% харчової промисловості Румунії.

У Польщі, а також у Словаччині, Чехії, Угорщині, Румунії та Болгарії минулого тижня відбулися акції сільгоспвиробників, які протестують проти збільшення постачань зерна з України, на яке Брюссель тимчасово скасував мита.

 

Теги: #зерно #протести #румунія #фермери

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